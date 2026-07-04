ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 04/07/2026 ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 9 ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຍຸດທະສາດຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍທົ່ວໂລກຂອງ ສປຊ. ກອງປະຊຸມຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ (ພາບ: TTXVN)ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຫ໋າຍລຶວ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ຢັ້ງຢືນຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມແມ່ນ ກ່າວປະນາມລັດທິການກໍ່ການຮ້າຍໃນບໍ່ວ່າຮູບແບບໃດ, ການກະທຳໃດ ຫຼືກຳລັງໜູນໃດ; ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສຳຫຼວດກວດກາ, ດຳເນີນຄະດີ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ຈັດຕັ້ງ, ປະຕິບັດ ແລະ ອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ການກະທຳກໍ່ການຮ້າຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ລວມມີສ່ວນບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບັນດາເຫດການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)