ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາອົງການ ແລະ ບັນດາວິວັດທະນາການນິຕິກຳສາກົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວິວັດການເຈລະຈາສ້າງເອກະສານສຳຄັນສະບັບຕ່າງໆ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດະຮຸ່ງຫວຽດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 – 10 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ຄະນະກຳມະການນິຕິກຳ (ຄະນະກຳມະການເລກທີ 6) ຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 80 ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລືຄົບຄະນະ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ອຳນາດກົດໝາຍຢູ່ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ສປຊ ຄົບຮອບ 80 ປີ”. ວາລະປຶກສາຫາລືໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມ, ປະກອບຄຳເຫັນຈາກເກືອບທຸກປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ປະເທດສັງເກດການ.

        ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫລື, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດະຮຸ່ງຫວຽດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງຍົກສູງ, ເຊີດຊູ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແມ່ນກົກຂອງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທົ່ວໂລກ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາອົງການ ແລະ ບັນດາວິວັດທະນາການນິຕິກຳສາກົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວິວັດການເຈລະຈາສ້າງເອກະສານສຳຄັນສະບັບຕ່າງໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເພງ​ສະຫຼອງ​ໄຊ​ດັງ​ກ້ອງ​ກັງວານ​ຕະຫຼອດ​ການ ນຳ​ຜູ້​ຊົມ​ຫວນ​ຄືນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ເວ​ລ​າ​ທີ່​ຕື້ນ​ຕັນ​ໃຈ

“ເພງ​ສະຫຼອງ​ໄຊ​ດັງ​ກ້ອງ​ກັງວານ​ຕະຫຼອດ​ການ” ນຳ​ຜູ້​ຊົມ​ຫວນ​ຄືນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ເວ​ລ​າ​ທີ່​ຕື້ນ​ຕັນ​ໃຈ

ບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນ, ຄຶກຄື້ນ ເມື່ອປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງພາກັນຕ້ອນຮັບຄະນະທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະກັບຄືນມາ ໃນວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ 71 ປີກ່ອນນີ້ ໄດ້ຮັບການວາດພາບຄືນຢ່າງມີຊີວິດຊີວາໃນງານວາງສະແດງ “ເພງສະຫຼອງໄຊດັງກ້ອງກັນວານຕະຫຼອດການ” ຢູ່ເຂດເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານຄຸກ ຫວາຫຼໍ່, ຮ່າໂນ້ຍ. ເມື່ອກ້າວເຂົ້າເຂດວາງສະແດງດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຊົມຈະໄດ້ຫວນຄືນອະດີດຕະການທີ່ສະຫງ່າອົງອາດ, ຕື້ນຕັນໃຈ, ເມື່ອຄະນະທະຫານບຸກເຂົ້າ ຮ່າໂນ້ຍ ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ.
