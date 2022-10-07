ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່, ແກ້ໄຂວິກິດການໂດຍສັນຕິວິທີ
“ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບການຜັນແປຂອງວິິກິດການ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ ໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່, ແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍສາກົນ...".
ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ຕຸລາ, ເມື່ອສະແດງທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ເລື່ອງ ລັດເຊຍ ໂຮມ 4 ເຂດດິນແດນຂອງ ຢູແກຼນ ເຂົ້າປະເທດຕົນ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບການຜັນແປຂອງວິິກິດການ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ ໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່, ແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນຫຼັກການເຄົາລົບເຊິ່ງເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງບັນດາປະເທດ. ໂດຍເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມສາກົນ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາຊອກຫາມາດຕະການເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບການກັບມາເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ, ເພື່ອສັນຕິພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.”
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)