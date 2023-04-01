ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການສຳຜັດກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຂີ້ເຫຍື້ອແບບຍືນຍົງຢ່າງຮອບດ້ານ, ທົ່ວສັງຄົມ
ວັນທີ 30 ມີນາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການ “ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອ - ມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ບຸກທະລຸ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”, ຢູ່ນິວຢອກ, ປະເທດອາເມລິກາ. ວາລະກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການວິຊາການຂອງ ສປຊ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ເລທິມິງຮວາ ອັກຄະລັດຖະທູດ ທີ່ປຶກສາຝ່າຍການ ຕ່າງປະເທດ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມມີການຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນມາດຕະການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ “ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອ”, ຕ້ອງມີວິທີການສຳຜັດຢ່າງຮອບດ້ານ, ທົ່ວສັງຄົມ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ, ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນກໍ່ສ້າງວິຖີດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.