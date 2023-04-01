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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ມີວິ​ທີກ​ານ​ສຳ​ຜັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ, ທົ່ວ​ສັງ​ຄົມ

ວາລະກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການວິຊາການຂອງ ສປຊ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ.
ທ່ານນາງ ເລທິມິງຮວາ ອັກຄະລັດຖະທູດ ທີ່ປຶກສາຝ່າຍການ ຕ່າງປະເທດ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 30 ມີນາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການ “ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອ - ມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ບຸກທະລຸ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”, ຢູ່ນິວຢອກ, ປະເທດອາເມລິກາ. ວາລະກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການວິຊາການຂອງ ສປຊ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ເລທິມິງຮວາ ອັກຄະລັດຖະທູດ ທີ່ປຶກສາຝ່າຍການ ຕ່າງປະເທດຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມມີການຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນມາດຕະການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ “ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອ”, ຕ້ອງມີວິທີການສຳຜັດຢ່າງຮອບດ້ານ, ທົ່ວສັງຄົມ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ, ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນກໍ່ສ້າງວິຖີດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 10 ປີ​ແຫ່ງ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 10 ປີ​ແຫ່ງ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ວັນທີ 30 ມີນາ, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Wendy Sherman ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອກ.
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