ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ເຊື່ອມຕໍ່ການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ
ບັນດານັກລົງທຶນ ອິນເດຍ ກໍມີຄວາມສົນໃຈເຖິງການເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງຄື ອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ, ປະດິດສ້າງກົນຈັກ, ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ຜະລິດເກີບໜັງ… ເພື່ອໄດ້ຊົມໃຊ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຈາກສັນຍາການຄ້າເສລີ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມ.
ກອງປະຊຸມສົນທະນາ “ພົບປະວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ” (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 22 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ສົມທົບກັບສະຫະສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ອິນເດຍ (BIA) ຈັດກອງປະຊຸມສົນທະນາ “ພົບປະວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ”. ກອງປະຊຸມສົນທະນາຖືກຈັດຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດຄະນະຜູ້ແທນລວມມີວິສາຫະກິດ 42 ແຫ່ງ ຂຶ້ນກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ອິນເດຍ - ຫວຽດນາມ (IVCCI) ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກາລະໂອກາດລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມສົນທະນາ, ທ່ານ ຫງວຽນກວາງວິງ ຮອງປະທານ VCCI ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ສຳລັບ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ອິນເດຍ ຍາມໃດກໍແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນເພື່ອຂຸດຄົ້ນ. ທັງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ຈະລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງພື້ນຖານດ້ານເຕັກນິກ, ການຜະລິດ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມລະບົບມູນຄ່າທົ່ວໂລກນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງກວ່າ.
ສຳລັບ ອິນເດຍ, ທ່ານ Ajoykant Ruia, ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສຫາກຳ ອິນເດຍ - ຫວຽດນາມ (IVCCI), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດານັກລົງທຶນ ອິນເດຍ ກໍມີຄວາມສົນໃຈເຖິງການເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງຄື ອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ, ປະດິດສ້າງກົນຈັກ, ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ຜະລິດເກີບໜັງ… ເພື່ອໄດ້ຊົມໃຊ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຈາກສັນຍາການຄ້າເສລີ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)