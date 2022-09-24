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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ, ການ​ລົງ​ທຶນ

ບັນດານັກລົງທຶນ ອິນເດຍ ກໍມີຄວາມສົນໃຈເຖິງການເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງຄື ອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ, ປະດິດສ້າງກົນຈັກ, ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ຜະລິດເກີບໜັງ… ເພື່ອໄດ້ຊົມໃຊ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຈາກສັນຍາການຄ້າເສລີ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມ.

ບັນດານັກລົງທຶນ ອິນເດຍ ກໍມີຄວາມສົນໃຈເຖິງການເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງຄື ອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ, ປະດິດສ້າງກົນຈັກ, ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ຜະລິດເກີບໜັງ… ເພື່ອໄດ້ຊົມໃຊ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຈາກສັນຍາການຄ້າເສລີ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມ.

    

ກອງປະຊຸມສົນທະນາ “ພົບປະວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ” (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 22 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ສົມທົບກັບສະຫະສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ອິນເດຍ (BIA) ຈັດກອງປະຊຸມສົນທະນາ “ພົບປະວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ”. ກອງປະຊຸມສົນທະນາຖືກຈັດຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດຄະນະຜູ້ແທນລວມມີວິສາຫະກິດ 42 ແຫ່ງ ຂຶ້ນກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ອິນເດຍ - ຫວຽດນາມ (IVCCI) ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກາລະໂອກາດລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

       ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມສົນທະນາ, ທ່ານ ຫງວຽນກວາງວິງ ຮອງປະທານ VCCI ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ສຳລັບ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ອິນເດຍ ຍາມໃດກໍແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນເພື່ອຂຸດຄົ້ນ. ທັງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ຈະລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງພື້ນຖານດ້ານເຕັກນິກ, ການຜະລິດ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມລະບົບມູນຄ່າທົ່ວໂລກນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງກວ່າ.

        ສຳລັບ ອິນເດຍ, ທ່ານ Ajoykant Ruia, ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສຫາກຳ ອິນເດຍ - ຫວຽດນາມ (IVCCI), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດານັກລົງທຶນ ອິນເດຍ ກໍມີຄວາມສົນໃຈເຖິງການເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງຄື ອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ, ປະດິດສ້າງກົນຈັກ, ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ຜະລິດເກີບໜັງ… ເພື່ອໄດ້ຊົມໃຊ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຈາກສັນຍາການຄ້າເສລີ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຄວນຕັດສິນໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່, ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າ, ກຳລັງໜູນພັດທະນາໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ

ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຄວນຕັດສິນໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່, ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າ, ກຳລັງໜູນພັດທະນາໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຖືວ່າ: ເພື່ອປະກອບສ່ວນພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດປະຕິບັດຈຸດໝາຍຮອດປີ 2030, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ...
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