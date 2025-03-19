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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ວົງ​ເງິນກ​ານ​ຄ້າ​ສອງ​ສົ້ນ​ບັນ​ລຸ 20 ຕື້ USD

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ New Delhi, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມອິນເດຍ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອິນເດຍ Om Birla.
ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອິນເດຍ Om Birla (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການພົບປະ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ໃນບັນດາເສົາຄ້ຳການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ກະສິກຳ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນສອງສົ້ນໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນບັນລຸ 20 ຕື້ USD ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢ່າງແຮງເພື່ອແນໃສ່ເປີດປະຕູການຕະຫຼາດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ - ຂົງເຂດທີ່ສອງເທດມີຫຼາຍຈຸດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ເພີ່ມບັນດາ tour ທ່ອງທ່ຽວ, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ການບິນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງ ອິນເດຍມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມໃນບັນດາຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງສອງປະເທດ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສ້າງສະພາແຫ່ງຊາດດີຈີຕອນ, ຍູ້ແຮງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໃນການຍົກສູງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ປັບ​ປຸງ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ເພື່ອ​ສ້າງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຖ້​ອງຖີ່ນສາມ​ຂັ້ນ

ລາວ​ປັບ​ປຸງ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ເພື່ອ​ສ້າງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຖ້​ອງຖີ່ນສາມ​ຂັ້ນ

ລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ 2015 ກຳນົດອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງຕາມ 3 ຂັ້ນລວມມີ: ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນຕາແສງ.
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