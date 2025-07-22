ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຕາມຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Marc E. Knapper ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ຢັ້ງຢືນວາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສອງຝ່າຍຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງກົດໝາຍ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ສະຖານທູດສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມກາຍເປັນສູນເຕັກໂນໂລຢີສູງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ແມ່ນຕາໂສ້ສຳຄັນໃນລະບົບສະໜອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ອາເມລິກາ ຮັບຮອງຂໍ້ກຳນົດເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ ແລະ ນຳຫວຽດນາມອອກຈາກບັນຊີລາຊີຄວບຄຸມການສົ່ງອອກຍຸດທະສາດ. ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Marc Knapper ຢັ້ງຢືນ ອາເມລິກາຍາມໃດກໍ່ປາດຖະໜາຢາກສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຂອງຂອບເຂດການຮ່ວມມືຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານໃນທຸກເສົາຄ້ຳ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຊຸກຍູ້ບັນດາການພົບປະຂັ້ນສູງ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງໃນບັນດາຂົງເຂດຄື ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ອາເມລິກາ ຈະຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມໃນວິວັດການສູ້ຊົນບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.