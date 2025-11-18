ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ອານເຊຣີ ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານຄັ້ງທີ 13
ນະທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳກັນວ່າ ຄຽງຄູ່ການປັບປຸງບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອເຊັ່ນ ການຄ້າ, ການຂຸດຄົ້ນນຳມັນ ແລະ ກະສິກຳ, ສອງຝ່າຍປາດຖະໜາຢາກເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍ, ລວມມີ: ອຸດສາຫະກຳ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເລີ່ມທຸລະກິດຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ນີ້ ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າ ຈະສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ທີ່ແຂງແຮງກວ່າ, ນຳການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອານເຊຣີ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ເຫດການນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພັບປະຫວັດສາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດສຳຄັນເພື່ອກະກຽມເນື້ອໃນຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ, ວາງອອກບັນດາທິດທາງຮ່ວມມື, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອານເຊຣີ.