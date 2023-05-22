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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ພ້ອມ​ກັນ​ອາ​ຊຽນ ຕັ້ງ​ໜ້າ​ໜູນ​ຊ່ວຍ ມຽນ​ມາ ຊຸກ​ຍູ້​ວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ສັນ​ຕິພາບ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຕາມຮູບແບບ Arria ກ່ຽວກັບສະພາບການ ມຽນມາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ.
  ທ່ານນາງ ເລທິມິງທວາ, ອັກຄະລັດຖະທູດ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ (ພາບ: TTXVN)  
ທ່ານນາງ ເລທິມິງທວາ,  ອັກຄະລັດຖະທູດ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ປະທານອາຊຽນ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂສັນຕິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ, ກໍ່ຄືຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ມຽນມາ ແລະ ວິວັດທະນາການກັບເມືອບ້ານເກີດເມືອງນອນຢູ່ ລັດ Rakhine.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການພົບປະເຈລະຈາຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ

ການພົບປະເຈລະຈາຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຕີລາຄາຂອງແຕ່ລະຝ່າຍຕໍ່ສະພາບການສາກົນໃນປະຈຸບັນ, ກ່ຽວກັບທິດທາງໃຫຍ່ ຊູກຍູ້ການພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນໂລກ
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