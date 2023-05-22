ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ພ້ອມກັນອາຊຽນ ຕັ້ງໜ້າໜູນຊ່ວຍ ມຽນມາ ຊຸກຍູ້ວິທີການແກ້ໄຂສັນຕິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ 22/05/2023 ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຕາມຮູບແບບ Arria ກ່ຽວກັບສະພາບການ ມຽນມາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ. ທ່ານນາງ ເລທິມິງທວາ, ອັກຄະລັດຖະທູດ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ (ພາບ: TTXVN) ທ່ານນາງ ເລທິມິງທວາ, ອັກຄະລັດຖະທູດ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ປະທານອາຊຽນ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂສັນຕິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ, ກໍ່ຄືຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ມຽນມາ ແລະ ວິວັດທະນາການກັບເມືອບ້ານເກີດເມືອງນອນຢູ່ ລັດ Rakhine. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)