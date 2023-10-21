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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ລວມ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ

ທ່ານນາງ Tatiana Valovaya ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ທ່ານນາງຕີລາຄາສູງບົດບາດພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ການທູດດ້ານວັດທະນະທຳ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີສາກົນໃນປະຊາຄົມການຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ເຊີແນວ.
ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Tatiana Valovaya ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຫ້ອງວ່າການສປຊ ປະຈຳ ເຊີແນວ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Tatiana Valovaya ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຫ້ອງວ່າການສປຊ ປະຈຳ ເຊີແນວ (UNOG), ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາງ ໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂງານວາງສະແດງ “ 17 ແບບຢ່າງການກະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້, ພວມ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາອີກເຂົ້າໃນວຽກງານລວມຂອງ ສປຊ ເວົ້າລວມ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢູ່ ເຊີແນວ ເວົ້າສະເພາະ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຖານະບົດບາດຂອງປະເທດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃນຖານະເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ນັກການທູດ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ທີ່ມີວິຊາສະເພາະໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອີກດ້ວຍ.

ສ່ວນທ່ານນາງ Tatiana Valovaya ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ທ່ານນາງຕີລາຄາສູງບົດບາດພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ການທູດດ້ານວັດທະນະທຳ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີສາກົນໃນປະຊາຄົມການຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ເຊີແນວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂ່ຳ​ນັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂ່ຳ​ນັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ຈີນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືສາກົນ ໜຶ່ງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ຄັ້ງທີ 3, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ.
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