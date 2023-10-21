ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາອີກເຂົ້າໃນວຽກງານລວມຂອງ ສປຊ
ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Tatiana Valovaya ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຫ້ອງວ່າການສປຊ ປະຈຳ ເຊີແນວ (UNOG), ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາງ ໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂງານວາງສະແດງ “ 17 ແບບຢ່າງການກະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້, ພວມ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາອີກເຂົ້າໃນວຽກງານລວມຂອງ ສປຊ ເວົ້າລວມ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢູ່ ເຊີແນວ ເວົ້າສະເພາະ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຖານະບົດບາດຂອງປະເທດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃນຖານະເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ນັກການທູດ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ທີ່ມີວິຊາສະເພາະໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Tatiana Valovaya ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ທ່ານນາງຕີລາຄາສູງບົດບາດພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ການທູດດ້ານວັດທະນະທຳ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີສາກົນໃນປະຊາຄົມການຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ເຊີແນວ.