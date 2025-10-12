Báo Ảnh Việt Nam

ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ພະ​ລັງ​ງານ​, ການ​ຄ້າ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ

ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກຳ, ການຄ້າ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ.
ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານເຫັນດີສືບຕໍ່ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີ (ພາບ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານ Tan See Leng ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຮັບຜິດຊອບດ້ານພະລັງງານ ແລະ ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ສິງກະໂປ ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຄັ້ງທີ 19 ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ .

        ໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກຳ, ການຄ້າ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ. ສອງຝ່າຍກໍເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ: ອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕນິກ, ທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ພະລັງງານ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ນະວັດຕະກຳ…

        9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025, ວົງເງິນການຄ້ານຳເຂົ້າສົ່ງອອກລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ບັນລຸ 8,8 ຕື້ USD. ໃນນັ້ນ, ການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ສິງກະໂປ ບັນລຸ 4,34 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,7% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເພງ​ສະຫຼອງ​ໄຊ​ດັງ​ກ້ອງ​ກັງວານ​ຕະຫຼອດ​ການ ນຳ​ຜູ້​ຊົມ​ຫວນ​ຄືນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ເວ​ລ​າ​ທີ່​ຕື້ນ​ຕັນ​ໃຈ

“ເພງ​ສະຫຼອງ​ໄຊ​ດັງ​ກ້ອງ​ກັງວານ​ຕະຫຼອດ​ການ” ນຳ​ຜູ້​ຊົມ​ຫວນ​ຄືນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ເວ​ລ​າ​ທີ່​ຕື້ນ​ຕັນ​ໃຈ

ບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນ, ຄຶກຄື້ນ ເມື່ອປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງພາກັນຕ້ອນຮັບຄະນະທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະກັບຄືນມາ ໃນວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ 71 ປີກ່ອນນີ້ ໄດ້ຮັບການວາດພາບຄືນຢ່າງມີຊີວິດຊີວາໃນງານວາງສະແດງ “ເພງສະຫຼອງໄຊດັງກ້ອງກັນວານຕະຫຼອດການ” ຢູ່ເຂດເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານຄຸກ ຫວາຫຼໍ່, ຮ່າໂນ້ຍ. ເມື່ອກ້າວເຂົ້າເຂດວາງສະແດງດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຊົມຈະໄດ້ຫວນຄືນອະດີດຕະການທີ່ສະຫງ່າອົງອາດ, ຕື້ນຕັນໃຈ, ເມື່ອຄະນະທະຫານບຸກເຂົ້າ ຮ່າໂນ້ຍ ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ.
