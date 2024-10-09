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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ອາວຸດ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊິງ ແລະ ເດັດ​ຂາດ

ເພື່ອຊຸກຍູ້ການລົບລ້າງອາວຸດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງເຄົາລົບຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍສາກົນ ທີ່ໄດ້ລະບຸໃນກົດບັດ ສປຊ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການທະຫານ ເພື່ອແນໃສ່ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ມານະພະຍາຍາມກວ່າອີກໃນການສ້າງ, ເສີມສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແນໃສ່ເປີດທາງແກ່ການເຈລະຈາ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 08 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ຄະນະກຳມະການລົບລ້າງອາວຸດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ (ຄະນະກຳມະການ 1) ໄດ້ດຳເນີນວາລະປຶກສາຫາລືລວມກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ແລະ ການລົບລ້າງອາວຸດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ຖືວ່າ: ເພື່ອຊຸກຍູ້ການລົບລ້າງອາວຸດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງເຄົາລົບຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍສາກົນ ທີ່ໄດ້ລະບຸໃນກົດບັດ ສປຊ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການທະຫານ ເພື່ອແນໃສ່ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ມານະພະຍາຍາມກວ່າອີກໃນການສ້າງ, ເສີມສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແນໃສ່ເປີດທາງແກ່ການເຈລະຈາ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ລົບລ້າງອາວຸດຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະ ເດັດຂາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຂອງລາວ, ພາຍໃຕ້ການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ລາວ, ປະເທດປະທານ ອາຊຽນ 2024, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44 – 45 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ອາຊຽນ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ.
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