ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການລົບລ້າງອາວຸດຢ່າງສິ້ນເຊິງ ແລະ ເດັດຂາດ
ວັນທີ 08 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ຄະນະກຳມະການລົບລ້າງອາວຸດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ (ຄະນະກຳມະການ 1) ໄດ້ດຳເນີນວາລະປຶກສາຫາລືລວມກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ແລະ ການລົບລ້າງອາວຸດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ຖືວ່າ: ເພື່ອຊຸກຍູ້ການລົບລ້າງອາວຸດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງເຄົາລົບຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍສາກົນ ທີ່ໄດ້ລະບຸໃນກົດບັດ ສປຊ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການທະຫານ ເພື່ອແນໃສ່ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ມານະພະຍາຍາມກວ່າອີກໃນການສ້າງ, ເສີມສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແນໃສ່ເປີດທາງແກ່ການເຈລະຈາ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ລົບລ້າງອາວຸດຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະ ເດັດຂາດ.