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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ, ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ

ວັນທີ 17 ຕຸລາ, ຢູ່ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສັງຄົມ, ມະນຸດສະທຳ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ຊຸດທີ 78 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ, ໄດ້ໂປມປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັກຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ

ໃນວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາປະເທດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງຖະແຫຼງການສາກົນ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (1948), ຖະແຫຼງການ ແລະ ໂຄງການດຳເນີນງານ ວຽນ (1993), ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນບັນດາຫຼັກການກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທົ່ວໄປ, ລັກສະນະສຳພັນ, ອາໄສຕໍ່ກັນທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ຂອງບັນດາສິດທິມະນຸດ.

ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານເອກອັກຄະລັກຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືສາກົນໃນຂົງເຂດສິດທິມະນຸດບົນພື້ນຖານການເຈລະຈາຢ່າງຍຸຕິທຳ, ສ້າງສັນ, ເຄົາລົບ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າວຽກງານພາຍໃນຂອງກັນ, ເພື່ອເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນ ຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງບັນດາສິດທິມະນຸດໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າເກົ່າ. ເລື່ອງ ຫັນບັນຫາສິດທິມະນຸດເປັນການເມືອງ ແລະ ແຊກແຊງເຂົ້າວຽກງານພາຍໃນ ຈະບໍ່ນຳມາເຊິ່ງມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ 3 ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ 3 ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດສາມປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບບັນດາແຂວງນອນໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ - ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳນອນໃນລາຍການໄປສຳຫຼວດຕົວຈິງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງທີ 1. ຄາດວ່າ ຈະດຳເນີນໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ ຈະມາເຖິງ.
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