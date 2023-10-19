ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືສາກົນໃນຂົງເຂດສິດທິມະນຸດ
ໃນວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາປະເທດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງຖະແຫຼງການສາກົນ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (1948), ຖະແຫຼງການ ແລະ ໂຄງການດຳເນີນງານ ວຽນ (1993), ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນບັນດາຫຼັກການກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທົ່ວໄປ, ລັກສະນະສຳພັນ, ອາໄສຕໍ່ກັນທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ຂອງບັນດາສິດທິມະນຸດ.
ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານເອກອັກຄະລັກຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືສາກົນໃນຂົງເຂດສິດທິມະນຸດບົນພື້ນຖານການເຈລະຈາຢ່າງຍຸຕິທຳ, ສ້າງສັນ, ເຄົາລົບ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າວຽກງານພາຍໃນຂອງກັນ, ເພື່ອເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນ ຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງບັນດາສິດທິມະນຸດໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າເກົ່າ. ເລື່ອງ ຫັນບັນຫາສິດທິມະນຸດເປັນການເມືອງ ແລະ ແຊກແຊງເຂົ້າວຽກງານພາຍໃນ ຈະບໍ່ນຳມາເຊິ່ງມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.