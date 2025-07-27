ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະແດງຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ອາຊຽນ
ທ່ານ Joao Pereira ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕີມໍແລັດສະເຕ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ອາຊຽນ ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ (28/7/1995 - 28/7/2025). ຕາມທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Joao Pereira ແລ້ວ ພາຍຫຼັງ 30 ປີເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳໝັ້ນແກ່ນຂອງ ອາຊຽນ. ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດປອດໄພທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ, ມີການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸລະດັບຄວາມໄວແຖວໜ້າ. ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດນຳໜ້າກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ.