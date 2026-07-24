ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະເໜີ EU ຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ສຳລັບສິນໃນນ້ຳໂດຍໄວ
ນີ້ແມ່ນເນື້ອໃນທີ່ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈູງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານນາງ Kaja Kallas ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ຕົກລົງນຳກັນໃນການພົບປະທີ່ດຳເນີນໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 59 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ Manila, ຟີລິບປິນ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລຮວ່າຍຈູງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມຂ້ຽວຂາດຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ຢ່າງຄົບຊຸດ; ສະນັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ EU ມີການຕີລາຄາບັນດາການຫັນປ່ຽນທີ່ແທ້ຈິງ ກໍຄືບັນດາມາດຕະການໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ພາວະວິໄສ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ສຳລັບສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍສະເໜີໃຫ້ EU ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາແກ່ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EVIPA) ໂດຍໄວ.