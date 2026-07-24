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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ EU ຍົກ​ເລີກ “ບັດ​ເຫຼືອງ” ສຳ​ລັບ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳໂດຍ​ໄວ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ (EU) ຖື​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ, ພ້ອມ​ທັງ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ບັນ​ດາ​ບາດ​ກ້າວ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ຝ່າຍ ແລະ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - EU ໃຫ້ນັບ​ມື້​ນັບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແທດ​ຈິງງ​ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ.

ນີ້​ແມ່ນ​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ທ່ານ ເລ​ຮ​ວ່າຍ​ຈູງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ທ່ານນາງ Kaja Kallas ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເອີ​ຣົບ, ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂັ້ນ​ສູງ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ (EU) ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ນຳ​ກັນ​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 23 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່ນອກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 59 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຢູ່ Manila, ຟີ​ລິບ​ປິນ.

  ທ່ານ ເລ​ຮ​ວ່າຍ​ຈູງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ທ່ານນາງ Kaja Kallas ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເອີ​ຣົບ, ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂັ້ນ​ສູງ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ (EU) ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ (ພາບ: VNA)  

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເລ​ຮ​ວ່າຍ​ຈູງ ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຂ້ຽວ​ຂາດ​ຜັນ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ຂຸດ​ຄ​ົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ, ບໍ່​ລາຍ​ງານ ແລະ ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ (IUU) ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ; ສະ​ນັ້ນ, ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ EU ມີ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ບັນ​ດາ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ ກໍ​ຄື​ບັນ​ດາມາດ​ຕະການ​​ໃໝ່​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ ແລະ ພາ​ວະ​ວິ​ໄສ, ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ຍົກ​ເລີກ “ບັດ​ເຫຼືອງ” ສຳ​ລັບ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ ຫວຽດ​ນາມ ໂດຍ​ໄວ. ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ກໍ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ EU ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​​ສັນ​ຍາ​ອາ​ລັກ​ຂາ​ແກ່ການ​ລົງ​ທຶນລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ (EVIPA) ໂດຍ​ໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຍາດ​ໄດ້​ລາງວັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ສາ​ກົນ Lev N. Tolstoy ປີ 2026

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຍາດ​ໄດ້​ລາງວັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ສາ​ກົນ Lev N. Tolstoy ປີ 2026

ລາງວັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ສາ​ກົນ Lev N. Tolstoy ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ລາງວັນ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ລະ​ດັບ​ສາ​ກົນ ໂດຍ ລັດ​ເຊຍ ລິ​ເລີ່ມ ແນ​ໃສ່​ເຊີດ​ບັນ​ດາ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັ​ດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫ້​ແກ່​ພາ​ລະ​ກິດ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ, ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ ແລະ ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ຊົນ​ຊາດ.
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