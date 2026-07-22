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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ​ບັນ​ດາ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ​ໃນ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ

ທ່ານ ໂງ​ເລ​ວັນ ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ UNESCO ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ສາມ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ, ສຸມ​ໃສ່​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພວມ​ພັດ​ທະ​ນາ,
ທ່ານ ໂງ​ເລ​ວັນ ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ UNESCO ຫວຽດ​ນາມກ່າວ​ຄຳ​ຫັນ​ທີ່​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ​ (ພາບ: VNA)
ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ນີ້​ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 48 ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ ຂຶ້ນ​ກັບ ອົງ​ການການ​ສຶກ​ສາ, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ (UNESCO) ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 19 – 29 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ Busan (ສ.ເກົາຫຼີ). ກ່າວ​ຄຳ​ຫັນ​ທີ່​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ​ທີ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ກໍ​ລະ​ກົດ, ທ່ານ ໂງ​ເລ​ວັນ ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ UNESCO ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ສາມ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ, ສຸມ​ໃສ່​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພວມ​ພັດ​ທະ​ນາ, ຊຸກ​ຍູ້​ວຽກ​ງານ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ຄວາມ​ກົມ​ກຽວ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ ແລະ ກາ​ນ​ພັດ​ທ​ະ​ນາກັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແມ່ນ​ໃຈ​ກາງ; ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ແລະ ໂຄງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ, ພ້ອມ​ທັງ​ໝູນ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ​ໃນ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ. ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ UNESCO ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ປະ​ກາດ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ກ່ຽວ​ກັບ​ມໍ​ລະ​ດົກ ແລະ ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງຊັດເຈນ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ແຕ່​ວັນ​ທີ 27 – 30 ກັນ​ຍາ ຈະ​ມາ​ເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່​ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່​ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ເຊັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 49 ປີ (18/07/1977 – 18/07/2026), ໜັງ​ສື​ພິມ ປະ​ເທດ​ລາວ ຂອງສຳ​ນັກ​ຂ່າວ​ສານ​ປະ​ເທດ​ລາວ ຫາ​ກໍ່​ລົງ​ບົດ​ຂຽນ​ໂດຍ​ຢັ້ງ​ຢືນ “ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ​ໃນ​ໂລກ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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