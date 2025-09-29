Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ການ​ສຶກ​ສາ STEM – Robotics

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ນຳມາເຊິ່ງບັນດາຄວາມຮູ້ຕົວຈິງ, ວິທີການຜັນຂະຫຍາຍການສຶກສາ STEM ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນລາວ, ພ້ອມທັງເປີດໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່ ລະຫວ່າງບັນດາຮາກຖານການສຶກສາສອງປະເທດ.

ນັບແຕ່ວັນທີ 26 – 27 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນ STEM ຫວຽດນາມ ແລະ ພະແນກການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແຂວງ ລ້າງເຊີນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ແນະນຳໂດຍກົງກ່ຽວກັບການສຶກສາ STEM (ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ເຕັກນິກ ແລະ ຄະນິດສາດ) – Robotics. ໃນສອງເວັນດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ຄູສອນ 20 ຄົນມາຈາກ ລ້າງເຊີນ ໄດ້ແນະນຳຄູ່ຮ່ວມງານ ລາວ ປະຕິບັດກັບ robot ເພື່ອໝູນໃຊ້ເຂົ້າການສິດສອນໂດຍໄວ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ນຳມາເຊິ່ງບັນດາຄວາມຮູ້ຕົວຈິງ, ວິທີການຜັນຂະຫຍາຍການສຶກສາ STEM ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນລາວ, ພ້ອມທັງເປີດໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່ ລະຫວ່າງບັນດາຮາກຖານການສຶກສາສອງປະເທດ. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວແທ້ຈິງປະກອບສ່ວນເຂົ້າການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບແບບພິເສດ, ສະໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

