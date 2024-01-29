ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື
ທີ່ການພົບປະ ລະຫວ່າງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທ໋ງເຊີນ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື, ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນພາຍໃຕ້ຫຼາຍຮູບແບບ; ເພີ່ມທະວີປະການສານສົມທົບ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນບົນເວທີສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ, ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ ແລະ ປັບປຸງບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທ໋ງເຊີນ ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ສົກແຈນດາ ໂຊເພຍ. ສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຈະຕັ້ງໜ້າປະສານສົບທົບກັນ ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສົມ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງທີ 21 ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ ໃຫ້ສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ; ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ; ສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າພົບປະແລກປ່ຽນ, ເຈລະຈາການປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນທາງບົກ 16% ທີ່ຍັງເຫຼືອ; ພິຈາລະນາເປີດບັນດາດ່ານຊາຍແດນໃໝ່ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືພາຍໃນ ອາຊຽນ, ລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ໜູນຊ່ວຍລາວໃນການເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2024 ໃຫ້ສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ; ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນກຸ່ມ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.