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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ແບ່ງ​ປັນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທິດ​ສະ​ດີ ແລະ ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ສ້າງ​​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົ​ມ

ວັນທີ 8 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 9 ລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບັນດາບັນຫາ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂສະພາບການດ້ານເສດຖະກິດ - ການເງິນ, ປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ” ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ.
  ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 9 (ພາບ: VOV)  
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 – 9 ທັນວາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການຂອງສອງປະເທດໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ນະໂຍບາຍການເງິນ; ດຶງດູດເງິນລົງທຶນຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນເສດຖະກິດຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດເອກະຊົນ; ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້… ໂດຍໄດ້ເລີ່ມຈັດຂຶ້ນແຕ່ປີ 2013, ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີ ແມ່ນກົນໄກສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ສອງພັກແລກປ່ຽນບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ໃນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ້າງສັງຄົມນິຍົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ສຳ​ຫຼວດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຮງ​ລົມ​ຢູ່ ລາວ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ສຳ​ຫຼວດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຮງ​ລົມ​ຢູ່ ລາວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າແຮງລົມ AMI Savannakhet ນອນໃນເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງລັດຖະບານລາວ ເພື່ອແນໃສ່ຜະລິດໄຟຟ້າ ນໍາໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກ.
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