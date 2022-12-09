ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແບ່ງປັນບັນດາບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ້າງສັງຄົມນິຍົມ 09/12/2022 ວັນທີ 8 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 9 ລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບັນດາບັນຫາ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂສະພາບການດ້ານເສດຖະກິດ - ການເງິນ, ປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ” ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 9 (ພາບ: VOV) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 – 9 ທັນວາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການຂອງສອງປະເທດໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ນະໂຍບາຍການເງິນ; ດຶງດູດເງິນລົງທຶນຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນເສດຖະກິດຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດເອກະຊົນ; ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້… ໂດຍໄດ້ເລີ່ມຈັດຂຶ້ນແຕ່ປີ 2013, ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີ ແມ່ນກົນໄກສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ສອງພັກແລກປ່ຽນບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ໃນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ້າງສັງຄົມນິຍົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)