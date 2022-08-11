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ຫວຽດ​ນາມ ຢືນ​ອັນ​ດັບ​ທີ 3 ໃນ​ຈຳ​ນວນ​​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີຈຳ​ນວນ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ​່ຽວ ໄປ​ທ່ຽວ​ລາວຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົ້າມາປະເທດນີ້ ພວມເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງທີ່ ລາວ ເປີດປະຕູໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນຕົ້ນເດືອນ ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ.

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົ້າມາປະເທດນີ້ ພວມເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງທີ່ ລາວ ເປີດປະຕູໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນຕົ້ນເດືອນ ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ.

    

ປະຕູໄຊ - ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໜຶ່ງຂອງລາວ

ຕາມກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ແລ້ວ, 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົ້າມາປະເທດນີ້ດ້ວຍວິຊາທ່ອງທ່ຽວ ບັນລຸກວ່າ 42.000 ເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ແລະ ເດືອນ ມິຖຸນາ, ເມື່ອລັດຖະບານ ລາວ ຍົກເລີກທຸກລະບຽບການຈຳກັດການເຂົ້າເມືອງ ເຊິ່ງໄດ້ວາງອອກເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ - 19. ທ່ານນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ມາຢ້ຽມຢາມ ລາວ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນນັ້ນ ສະເພາະເດືອນ ພຶດສະພາ ຫາເດືອນ ມິຖຸນາ 2022 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວມາລາວກວ່າ 33.000 ເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີກວ່າ 14.000 ເທື່ອຄົນແມ່ນມາຈາກ ຫວຽດນາມ.

        “ກ່ອນທີ່ພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແຜ່ລະບາດ, ການຮ່ວມມືດ້ານທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ. ປີ 2019, ລາວ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ກວ່າ 1 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເຊິ່ງຢືນອັນດັບທີ 3 ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດທີ່ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວປະເທດລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ວາ​ລະ​ຊັກ​ຖາມ ແລະ ຕອບ​ຄຳ​ຊັກ​ຖາມ​ໃນ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ວາ​ລະ​ຊັກ​ຖາມ ແລະ ຕອບ​ຄຳ​ຊັກ​ຖາມ​ໃນ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນດ້ວຍການຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ.
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