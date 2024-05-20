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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຢືນ​ອັນ​ດັບໜຶ່ງໃນ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ໄປ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຂອງຊາວ ອິນ​ເດຍ

ປະລິມານແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ມາ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 248% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020.
ຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ມາ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)
ຄວາມຕ້ອງການໄປທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຂອງຊາວ ອິນເດຍ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ໃນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືດັ່ງສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບແຖວໜ້າ. ໃນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກປີ 2024 ໂດຍສະຖາບັນເສດຖະກິດ Mastercard ຫາກໍປະກາດ, ປະລິມານແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ມາ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 248% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020. ຖັດມາແມ່ນບັນດາປະເທດ ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕແມ່ນ 59% ແລະ 53% ຕາມລຳດັບ. ຕົວເລກຢັ້ງຢືນແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາເດືອນ ມີນາ 2024 ກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງນຄວາມຮັກມັກການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ. ບົດລາຍງານກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຮອບເວລາ 5 ປີ ຈະມາເຖິງ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດນີ້ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາຍຸການ 2021-2026

ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາຍຸການ 2021-2026

ໃນຈຳນວນ 475/475 ສສຊ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (100%) ຕ່າງທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິເລືອກຕັ້ງທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ, ສສຊ ຊຸດທີ XV ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ອາຍຸການ 2021 – 2026.
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