ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນການຕ້ານ, ແກ້ໄຂບັນດາການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ, ໂດຍຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວສະເໜີ ໃຫ້ຮູ້ ປະຕິກິລິຍາຂອງຫວຽດນາມ ສຳລັບ ເລື່ອງ ອາເມລິກາ ກຳນົດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດຕ່າງປະເທດບຸລິມະສິດ ໃນບົດລາຍງານຕີລາຄາປະຈຳປີກ່ຽວກັບສະພາບການອາລັກຂາ ແລະ ປະຕິບັດຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ທັງສ້າງລະບົບຂໍ້ກຳນົດໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ ສຳລັບອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂລກ (WIPO), ອາເມລິກາ ແລະ ຫຼາຍປະເທດອື່ນ, ຢຶດໝັ້ນຕ້ານ, ແກ້ໄຂບັນດາການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ນີ້ທັງແມ່ນບຸລິມະສິດສູງ, ທັງແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍລຸລ່ວງຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ ຫັນປ່ຽນງຮູບແບບການເຕີບໂຕຖືວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເປັນກຳລັງໜູນຫຼັກ. ຫວຽດນາມ ສະເໜີຝ່າຍ ອາເມລິກາ ມີການຕີລາຄາຢ່າງມີພາວະວິໄສ, ດຸ່ນດ່ຽງກ່ຽວກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ໝາກຜົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດອະລັກຂາຊັບສິນທາງປັນຍາ.