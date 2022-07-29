ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ຮຸງກາຣີ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາ ຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ຮຸງກາຣີ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຈຳນວນປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຢູ່ເອີຣົບຕາເວັນອອກກາງ.
ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮຸງກາຣີ Ory Csaba ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮຸງກາຣີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Ory Csaba ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານທາງການທູດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຂົ້າໃນການເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາ ຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ຮຸງກາຣີ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຈຳນວນປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຢູ່ເອີຣົບຕາເວັນອອກກາງ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ກໍພວມສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ້ການສ້າງສູນວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຊາຄົມ ຮຸງກະຣີ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ ໂດຍໄວ, ເຊິ່ງເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)