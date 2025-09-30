ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຖານະບົດບາດໃໝ່ບົນເວທີສາກົນ ຜ່ານ UNGA 80
ຫາງສຽງສາກົນ ພວມມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດເຖິງການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ຢູ່ວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂັ້ນສູງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 80 (UNGA 80) ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21 – 24 ກັນຍາ. ມີນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ສື່ມວນຊົນສາກົນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ, ພິສູດໃຫ້ເຫັນຖານະບົດບາດທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ. ໜັງສືພິມ The Washington Times ໃນບົດວິເຄາະລົງເລິກ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບົດກ່າວປາໄສຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ຢູ່ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບົດບາດທົ່ວໂລກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບພູມີສາດການເມືອງມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ”, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດທີ່ນັບມື້ນັບໃຫຍ່ຂຶ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຖານະແມ່ນປະເທດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ. ໃນນັ້ນ, ເວັບໄຊ International Policy Digest ໄດ້ລົງບົດຂຽນ “Vietnam’s Bamboo Diplomacy Goes Global” ຂອງນັກຮຽນຮູ້ James Borton. ບົດຂຽນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນຢ່າງມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ແນວທາງ, ແບບແຜນ ແລະ ສິລະປະທາງການທູດຂອງ ຫວຽດນາມ: ອ່ອນໂຍນ ແຕ່ມີກົກທີ່ໝັ້ນແກ່ນ, ມີໄຫວພິບແຕ່ຢຶດໝັ້ນ.