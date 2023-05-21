ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດ ອະນຸສັນຍາຫ້າມອາວຸດເຄມີ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ເຂັ້ມງວດ
ຢູ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຄັ້ງທີ 5 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ La Haye (ໂຮນລັງ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 19 ພຶດສະພາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໂຮນລັງ ຟ້າມວຽດແອັງ ຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳອົງການຫ້າມອາວຸດເຄມີ (OPCW), ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດອະນຸສັນຍາຫ້າມອາວຸດເຄມີ ( CWC) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນການບໍ່ເຜີຍແປ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດລ້າງຜານຢ່າງສິ້ນເຊິ່ງໂດບມີການກວດກາ ລວມມີອາວຸດເຄມີ, ກ່າວປະນາມທຸກການກຳທະນຳໃຊ້ອາວຸດເຄມີບໍ່ວ່າຜູ້ໃດ, ບໍ່ວ່າບ່ອນໃດ, ໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ບໍ່ວ່າສາຍເຫດໃດ. ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດ CWC ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ສະເໜີ ແລະ ຮຽກຮ້ອງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ OPCW ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບົດບາດໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນອະນຸສັນຍາ CWC, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ເຈລະຈາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່ງກັນ, ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາປະເທດໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຄມີຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເພື່ອເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບ.