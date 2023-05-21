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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ປະ​ຕິ​ບັດ ອະ​ນຸ​ສັນ​ຍາ​ຫ້າມ​ອາ​ວຸດ​ເຄ​ມີ ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ ແລະ ເຂັ້ມ​ງວດ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມວຽດແອັງ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນການບໍ່ເຜີຍແປ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດລ້າງຜານຢ່າງສິ້ນເຊິ່ງໂດບມີການກວດກາ ລວມມີອາວຸດເຄມີ.
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຄັ້ງທີ 5 ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດອະນຸສັນຍາຫ້າມອາວຸດເຄມີ (ພາບ: TTXVN)

ຢູ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຄັ້ງທີ 5 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ La Haye (ໂຮນລັງ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 19 ພຶດສະພາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໂຮນລັງ ຟ້າມວຽດແອັງ ຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳອົງການຫ້າມອາວຸດເຄມີ (OPCW), ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດອະນຸສັນຍາຫ້າມອາວຸດເຄມີ ( CWC) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນການບໍ່ເຜີຍແປ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດລ້າງຜານຢ່າງສິ້ນເຊິ່ງໂດບມີການກວດກາ ລວມມີອາວຸດເຄມີ, ກ່າວປະນາມທຸກການກຳທະນຳໃຊ້ອາວຸດເຄມີບໍ່ວ່າຜູ້ໃດ, ບໍ່ວ່າບ່ອນໃດ, ໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ບໍ່ວ່າສາຍເຫດໃດ. ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດ CWC ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ສະເໜີ ແລະ ຮຽກຮ້ອງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ OPCW ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບົດບາດໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນອະນຸສັນຍາ CWC, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ເຈລະຈາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່ງກັນ, ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາປະເທດໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຄມີຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເພື່ອເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G7: ສະ​ໜັ​ບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຕໍ່​ກຳ​ນົດເວ​ລາ​​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທັນ​ຍາ​ຫານ ທະ​ເລ​ດຳ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G7: ສະ​ໜັ​ບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຕໍ່​ກຳ​ນົດເວ​ລາ​​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທັນ​ຍາ​ຫານ ທະ​ເລ​ດຳ

ຖະແຫຼງການໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ G7 ສະໜັບສະໜູນການເປີດກວ້າງ ແລະ ຕໍ່ ກຳນົດເວລາຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາຫານທະເລດຳ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍການສົ່ງອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຂອງ ຢູແກຼນ.
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