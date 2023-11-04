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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ມົງ​ໂກນ ອອກແຈ້ງ​ການ​ຮ່ວມ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ແລະ ພັນລະຍາ ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 1 – 5 ພະຈິກ. ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ອອກແຈ້ງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh (ພາບ: TTXVN)

ແຈ້ງການຮ່ວມ 16 ຈຸດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ມົງໂກນ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄືການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ, logistics, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ກໍ່ຄືບັນດາບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງຕັ້ງຂອບເຂດການພົວພັນໃໝ່ທີ່ນັບມື້ນັບຮອບດ້ານ, ແທດຈິງ ກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ (1954-2024) ໃນປີ 2024.

ແຈ້ງການຮ່ວມ ກໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນຂອບເຂດ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Ukhnaagiin Khurelsukh,  ສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນເອກະສານຮ່ວມມື 6 ສະບັບໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການຕ່າງປະເທດ, ຕຸລາການ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຄ້າ.

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 3 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ເຂດອຸດສາຫະກຳ ເລືອງເຊິນ, ເມືອງ ເລືອງເຊີນ, ແຂວງ ຮວ່າບິ່ງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ຜ່ານບັນດາການຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ກໍຄືຂັ້ນກະຊວງ, ຂະແໜງການ.
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