ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ ອອກແຈ້ງການຮ່ວມ
ແຈ້ງການຮ່ວມ 16 ຈຸດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ມົງໂກນ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄືການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ, logistics, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ກໍ່ຄືບັນດາບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງຕັ້ງຂອບເຂດການພົວພັນໃໝ່ທີ່ນັບມື້ນັບຮອບດ້ານ, ແທດຈິງ ກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ (1954-2024) ໃນປີ 2024.
ແຈ້ງການຮ່ວມ ກໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນຂອບເຂດ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Ukhnaagiin Khurelsukh, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນເອກະສານຮ່ວມມື 6 ສະບັບໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການຕ່າງປະເທດ, ຕຸລາການ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຄ້າ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 3 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ເຂດອຸດສາຫະກຳ ເລືອງເຊິນ, ເມືອງ ເລືອງເຊີນ, ແຂວງ ຮວ່າບິ່ງ.