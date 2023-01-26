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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ກຳ​ລັງ​ດຶງດ​ູດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງ​ແຮງ

ຫວຽດນາມ ພວມກາຍເປັນຮາກຖານການຜະລິດທົ່ວໂລກ. ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້າບັນດາເຄື່ອງອາໄຫຼ່ສຳຜັດມື, ທາດຊັກນຳ, ໜ້າຈໍ, ເຫຼັກກ້າ ແລະ ນີ້ແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ ສ.ເກົາຫຼີ ກຳລັງມີທ່າແຮງ.
  ການຜະລິດເຄື່ອງອາໄຫຼ່ເອເລັກໂຕນິກ ຢູ່ບໍລິສັດ D YPE Vina - ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ແຂວງ ຫວິງຝຸກ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 24 ມັງກອນ, ສະຖານີໂທລະພາບ - ວິທະຍຸ ສ.ເກົາຫຼີ KBS ໄດ້ລົງບົດຂຽນພິເສດກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດມີຄວາມສຳຄັນພິເສດກັບ ສ.ເກົາຫຼີ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນບ່ອນມີປະຊາຄົມຊາວ ສ.ເກົາຫຼີ  ດຳລົງຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 200.000 ຄົນ ແລະ ແມ່ນປະເທດທີ່ນຳເອົາມູນຄ່າສ່ວນເກີນທາງການຄ້າມາໃຫ້ ສ.ເກົາຫຼີ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີ 2022.

ບົດຂຽນຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມກາຍເປັນຮາກຖານການຜະລິດທົ່ວໂລກ. ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້າບັນດາເຄື່ອງອາໄຫຼ່ສຳຜັດມື, ທາດຊັກນຳ, ໜ້າຈໍ, ເຫຼັກກ້າ ແລະ ນີ້ແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ ສ.ເກົາຫຼີ ກຳລັງມີທ່າແຮງ. ສ.ເກົາຫຼີ ນຳໜ້ານັບທັງຈຳນວນ ແລະ ມູນຄ່າການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າ ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນນີ້ ບໍລິສັດ ສ.ເກົາຫຼີ ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫວຽດນາມ ປະມານ 9.000 ແຫ່ງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ຕ່ຳແຜ່ນ​ຕັດ​ຫຍິບ ວາງ​ຄາດ​ໝາຍ ​ບັນ​ລຸ​ມູນ​ຄ່າ 48 ຕື້ USD ໃນ​ປີ 2023

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ຕ່ຳແຜ່ນ​ຕັດ​ຫຍິບ ວາງ​ຄາດ​ໝາຍ ​ບັນ​ລຸ​ມູນ​ຄ່າ 48 ຕື້ USD ໃນ​ປີ 2023

ດ້ວຍການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດຂອງເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບທົ່ວໂລກທຈະຟື້ນຟູໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023, ຂະແໜງເຄື່ອງຕໍ່າແຜ່ນຕັດຫຍິບ ຫວຽດນາມ ວາງຄາດໝາຍບັນລຸວົງເງິນສົ່ງອອກທັງປີ 48 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 10% ເມື່ອທຽບໃສ່ ປີ 2022.
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