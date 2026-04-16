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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຫຼຸ​ດ​ຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ລົງ​ເປັນ 0

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຍົກ​ອອກ 03 ການກຳ​ນົດ​ທິດ​​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ຮັກ​ສາ​ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ.
  ທ່ານ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງປ​ະ​ຊຸມ​ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນ​ທີ 15 ເມ​ສາ, ຢູ່ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ເມື​່​ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງປ​ະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ​ ປະ​ຊາ​ຄົມຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ລົງ​ເປັນ 0 ອາ​ຊີ (AZEC) ເປີ​ດກວ້າງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການເປັນເຈົ້າຕົນເອງດ້ານພະ​ລັງ​ງານ​ ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ແບບ​ທາງ​ໄກ ໂດຍ​ທ່ານນາງ Takaichi Sanae ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຍີ່​ປຸ່ນ ເປັນ​ປະ​ທານ, ທ່ານ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້​າ​ໝາຍຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ລົງ​ເປັນ 0 ໃນ​ປີ 2050, ກຳ​ນົດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທົດ​ແທນ ແລະ ການຫັນ​ເປັນ​ສີ​ຂຽວ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ. ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຍົກ​ອອກ 03 ການກຳ​ນົດ​ທິດ​​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ຮັກ​ສາ​ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ:

“ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ, ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຕ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມມ​ື ແລະ ສົມ​ທົບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຫັນ​ແຫຼ່ງ​ສະ​ໜອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ເປັນຫຼາຍ​ຮູບຫຼາຍ​ແບບ, ຫັນ​ການ​ຄ້າ​ເປັນ​ສະ​ດວກ ແລະ ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ລຸ​ລ່ວງ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ. ທີ​ສອງ​ແມ່ນ, ໃນ​ໄລ​ຍະ​ກາງ ແລະ ໄລ​ຍະ​ຍາວ, ຕ້ອງ​ຍົກ​ສູງ​ຈິດ​ໃຈ​ເປັນເຈົ້າ​ຕົນ​ເອງ​ທາງດ້ານຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ກຳ​ລ​ັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທົນ​ທານ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຜ່ານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພະລັງງານຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ສຳຮອງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຖ່າຍ​ທອດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ. ທີ​ສາມ​ແມ່ນ, ຍູ້​ໄວ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ AZEC ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ແທ້ຈິງ, ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ກຳລັງຄວາມ​ສາ​ມາດ ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ຕົວ​ຈິງ​ຂ​ອງ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ແລະ ຊົມລາຍການສະແດງສິລະປະມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຈີນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ແລະ ຊົມລາຍການສະແດງສິລະປະມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຈີນ

ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ຈີນ ນັບມື້ນັບແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ປະຈຸບັນ, ຈີນ ແມ່ນຄູ່ຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ, ສ່ວນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 4 ຂອງ ຈີນ ໃນທົ່ວໂລກ.
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