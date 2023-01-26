ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມທີ່ສຸດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກຈັບຕ້ອງໄດ້ ກັບມໍລະດົກບໍ່ຈັບຕ້ອງໄດ້
ຕາມທ່ານ Christian Manhart ແລ້ວ, ໜຶ່ງໃນບັນດາທ່າແຮງແກ້ງແຍ້ງກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມາຈາກພື້ນຖານວັດທະນະທຳ, ທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເປັນເອກະລັກ. ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີ 8 ມໍລະດົກທຳມະຊາດໂລກ ແລະ 14 ມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ນາມມະທຳ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ປະເທດ. ຫວຽດນາມ ປະສົມຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກຈັບຕ້ອງໄດ້ ກັບ ມໍລະດົກບໍ່ຈັບຕ້ອງໄດ້.
ຫວຽດນາມ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມທີ່ສຸດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ອີງໃສ່ວັດທະນະທຳ ແລະ ອະນຸລັກບັນດາສະຖານທີ່ດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດ. ທ່ານກໍສະເໜີໃຫ້ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຍືນຍົງ, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ.