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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມອບ​ເຄື່ອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ແພດ 2 ໂຕນ​ໃຫ້​ແກ່ ຕວກ​ກີ

ຈຳນວນເຄື່ອງອຸປະຖຳລວມມີ: ຢຸກຢາສຸກເສີນ, ຢາຈຳເປັນ, ເຄື່ອງວັດຖຸອຸປະກອນການແພດຕ່າງໆ, ຄ້າຍ, ພາຫະນະ, ທາດເຄມີປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ…
   (ພາບ: ກົມປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກຸມພາ,  ຢູ່ນະຄອນ Adiyaman ປະເທດຕວກກີ, ຄະນະປະຕິບັດງານກູ້ໄພກູ້ຊີບສາກົນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດດ້ວຍປະລິມານ 2 ໂຕນໃຫ້ແກ່ ຕວກກີ ຜ່ານອົງການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ກໍລະນີຮີບດ່ວນ (AFAD) ຂອງປະເທດນີ້.

ຈຳນວນເຄື່ອງອຸປະຖຳດັ່ງກ່າວລວມມີ: ຢຸກຢາສຸກເສີນ, ຢາຈຳເປັນ, ເຄື່ອງວັດຖຸອຸປະກອນການແພດຕ່າງໆ, ຄ້າຍ, ພາຫະນະ, ທາດເຄມີປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ….    ທ່ານ Isamail Sahin ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ກໍລະນີຮີບດ່ວນ (AFAD)  ປະຈຳ Adiyaman, ໄດ້ຕີລາຄາສູງການໜູນຊ່ວຍຢ່າງທັນການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນມິນເຄືອງ ເພື່ອສະແດງຄຳຂອບອົກຂອບໃຈ ຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປຊຊ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ຄັ້ງ​ທີ 20 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາແຫ່​ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຖືກ​ໄຂຂຶ້ນ​ຕອນເຊົ້​າ​ວັນ​ທີ 13 ກ​ຸມ​ພາ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ຄັ້ງ​ທີ 20 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາແຫ່​ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຖືກ​ໄຂຂຶ້ນ​ຕອນເຊົ້​າ​ວັນ​ທີ 13 ກ​ຸມ​ພາ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາໃຫຍ່ ທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ.
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