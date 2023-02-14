ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມອບເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ 2 ໂຕນໃຫ້ແກ່ ຕວກກີ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ Adiyaman ປະເທດຕວກກີ, ຄະນະປະຕິບັດງານກູ້ໄພກູ້ຊີບສາກົນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດດ້ວຍປະລິມານ 2 ໂຕນໃຫ້ແກ່ ຕວກກີ ຜ່ານອົງການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ກໍລະນີຮີບດ່ວນ (AFAD) ຂອງປະເທດນີ້.
ຈຳນວນເຄື່ອງອຸປະຖຳດັ່ງກ່າວລວມມີ: ຢຸກຢາສຸກເສີນ, ຢາຈຳເປັນ, ເຄື່ອງວັດຖຸອຸປະກອນການແພດຕ່າງໆ, ຄ້າຍ, ພາຫະນະ, ທາດເຄມີປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ…. ທ່ານ Isamail Sahin ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ກໍລະນີຮີບດ່ວນ (AFAD) ປະຈຳ Adiyaman, ໄດ້ຕີລາຄາສູງການໜູນຊ່ວຍຢ່າງທັນການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນມິນເຄືອງ ເພື່ອສະແດງຄຳຂອບອົກຂອບໃຈ ຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປຊຊ ຫວຽດນາມ.