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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂະ​ບ​ວນ​​ການ​ສ້າງ​ເຂດ​ຖືກ​ຜົນ​ສະ​ທ້​ອນ​ຈາກ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ຢູ່ ຕວ​ກ​ກີ ແລະ ຊີ​ຣີ ຄືນ​ໃໝ່​

ວັນທີ 17 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Haldun Tekneci ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕວກກີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ມອບຈົດໝາຍຢື້ຢາມຖາມຂ່າວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ຕວກກີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ຝາກໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕວກກີ Recep Tayyip Erdogan.
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນມອບຈົດໝາຍຢື້ຢາມຖາມຂ່າວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ຕວກກີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ຝາກໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕວກກີ (ພາບ: TTXVN)  

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການຂອງ ຕວກກີ ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ແລະ ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຕວັກກີ. ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການສ້າງເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຕວກກີ ແລະ ຊີຣີ ຄືນໃໝ່.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Haldun Tekneci ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕວກກີ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຈັດສົ່ງຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເງິນຈຳນວນ 100.000 USD ໂດຍດ່ວນໃຫ້ແກ່ ຕວກກີ; ຖືນີ້ເປັນພະຍານຫຼັກຖານແກ່ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ນ້ຳໃຈອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນຍາມທຸກຍາກຂອງສອງປະເທດ.

ໃນສະພາບການທີ່ສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 45 ປີ (1978 – 2023), ສອງຝ່າຍ ໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງເຫດການດ້ານ ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ກາ​ແດງ ​ຫວຽດ​ນາມ ຮ​ຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ປ​ຊ​ຊ ຕວກ​ກີ ແລະ ຊີ​ຣີ

ສະ​ພາ​ກາ​ແດງ ​ຫວຽດ​ນາມ ຮ​ຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ປ​ຊ​ຊ ຕວກ​ກີ ແລະ ຊີ​ຣີ

ໄລຍະເວລາຮັບບັນດາບ້ວງເງິນປະກອບໂດຍສະໝັກໃຈ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ປຊຊ ຕວກກີ ແລະ ຊີຣີ ຈະແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 30 ພຶດສະພາ.
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