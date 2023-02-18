ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການສ້າງເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ຢູ່ ຕວກກີ ແລະ ຊີຣີ ຄືນໃໝ່
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການຂອງ ຕວກກີ ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ແລະ ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຕວັກກີ. ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການສ້າງເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຕວກກີ ແລະ ຊີຣີ ຄືນໃໝ່.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Haldun Tekneci ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕວກກີ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຈັດສົ່ງຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເງິນຈຳນວນ 100.000 USD ໂດຍດ່ວນໃຫ້ແກ່ ຕວກກີ; ຖືນີ້ເປັນພະຍານຫຼັກຖານແກ່ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ນ້ຳໃຈອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນຍາມທຸກຍາກຂອງສອງປະເທດ.
ໃນສະພາບການທີ່ສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 45 ປີ (1978 – 2023), ສອງຝ່າຍ ໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງເຫດການດ້ານ ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.