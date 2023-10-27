ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ເພື່ອພ້ອມກັນກະທຳ ເພື່ອເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາງປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC) Ursula von der Leyen, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສປະຕູສູ່ທົ່ວໂລກ (Forum Global Gateway), ໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 25 – 26 ຕຸລາ ຢູ່ ແບນຊິກ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພ້ອມກັນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກວ່າ ໂດຍຜ່ານການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ”, ເວທີປາໄສ ໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍເພີ່ມທະວີການສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຂົງເຂດເອກະຊົນໃນການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕໍ່ການກຳນົດທິດ ແລະ ການລະດົມກຳລັງ, ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ລະບົບສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນ 4 ປະເທດ ທີ່ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳກັບບັນດາປະເທດພັດທະນາ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອພ້ອມກັນເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍຜ່ານການແບ່ງປັນບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຕົນ.