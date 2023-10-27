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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ເພື່ອ​ພ້ອມ​ກັນ​ກະ​ທຳ ເພື່ອ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນ 4 ປະເທດ ທີ່ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳກັບບັນດາປະເທດພັດທະນາ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອພ້ອມກັນເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍຜ່ານການແບ່ງປັນບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຕົນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ:VGP)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາງປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC) Ursula von der Leyen, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສປະຕູສູ່ທົ່ວໂລກ (Forum Global Gateway), ໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 25 – 26 ຕຸລາ ຢູ່ ແບນຊິກ.

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພ້ອມກັນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກວ່າ ໂດຍຜ່ານການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ”, ເວທີປາໄສ ໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍເພີ່ມທະວີການສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຂົງເຂດເອກະຊົນໃນການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕໍ່ການກຳນົດທິດ ແລະ ການລະດົມກຳລັງ, ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ລະບົບສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນ 4 ປະເທດ ທີ່ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳກັບບັນດາປະເທດພັດທະນາ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອພ້ອມກັນເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍຜ່ານການແບ່ງປັນບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຕົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີໃຫ້ Amazon ເປີດກວ້​າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີໃຫ້ Amazon ເປີດກວ້​າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Susan Pointer, ຮອງປະທານນະໂຍບາຍສາທາລະນະສາກົນ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ Amazon ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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