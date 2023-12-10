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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ປາດ​ຖະ​ໜ​າຢ​າກ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ໄທ​ຂຶ້ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຮອບ​ດ້ານ

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາທີ່ສະຫຼາດສ່ອງໃສ ຂອງ ພະບາດສົມເດັດ ພະເຈົ້າຢູ່ຫົວວະຊິຣາລົງກອນ , ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ໄທຈະສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ວາອີກໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ການພົບປະລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: VOV)

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ເພີ່ມທະວີກັບ ໄທ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກໃຫ້ສອງປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໂດຍໄວ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ທີ່ການພົບປະກັບ ພະບາດສົມເດັດ ພະເຈົ້າຢູ່ຫົວ ມະຫາ ວະຊິຣາລົງກອນ  ແລະ ພະລາຊິນີ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ທັນວາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາທີ່ສະຫຼາດສ່ອງໃສ ຂອງ ພະບາດສົມເດັດ ພະເຈົ້າຢູ່ຫົວວະຊິຣາລົງກອນ  , ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ໄທຈະສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ວາອີກໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ມີບົດບາດທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

ສ່ວນ ພະບາດສົມເດັດ ພະເຈົ້າຢູ່ຫົວ ມະຫາ ວະຊິຣາລົງກອນ  ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ແລະ ລັດຖະບານ ໄທ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ໄທ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ໄທ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພ​າ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ພົບ​ປະ​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ, ລັດ​ຖະ​ກອນ​ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ໄທ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພ​າ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ພົບ​ປະ​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ, ລັດ​ຖະ​ກອນ​ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ໄທ

ສອງປະເທດພວມມານະພະຍາຍາມມຸ່ງໄປເຖິງການນຳວົງເງິນການຄ້າບັນລຸລະດັບ 25 ຕື້ USD ຕາມທິດຸ່ນດ່ຽງກ່ວາ. ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງສະຖານທູດ, ພິເສດແມ່ນຂອງພະນັກງານການຄ້າ.
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