ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ອາເມລິກາ ໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄາຍ ສະເໜີໃຫ້ສະມາຄົມດັ່ງກ່າວ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດສະມາຊິກ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ ແລະ ເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ ຕາມທິດອຸດສາຫະກຳ, ຖືການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເຕັກໂນໂລຢີທັນສະໄໝ, ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານແກ່ການເຕີບໂຕ.
ສ່ວນທ່ານ John Neuffer, ຜູ້ບໍລິຫານ ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາງຂະແໜງກຳລັງສ້າງຄືນໃໝ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນລະບົບການຜະລິດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ. ທ່ານ John Neuffer ຫວັງວ່າ ຈະຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍາດແຍ່ງເອົາກາລະໂອກາດສຳຄັນນີ້. ພ້ອມທັງ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ຈະມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.