ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍ ດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ມີບັນດາໂຄງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານລະອຽດ, ດັ່ງນັ້ນ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂດຍໄວ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ GFANZ ສ້າງກົນໄກການເງິນຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາຝ່າຍທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ ຂອງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຕ້ອງມີຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການເງິນ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ຈາກບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງມີຄວາມຍຸຕິທຳ (JETP).
ໂດຍຮັບຮູ້ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ Mary L.Schapiro ຢັ້ງຢືນວ່າ GFANZ ຈະສະຫງວນບ້ວງການເງິນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄ້ວາ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຫັນປ່ຽນເຕັກໂນໂລຢີໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາ ຢາກໄດ້ຮັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ, ຂໍ້ສະເໜີຢ່າງລະອຽດຈາກບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບກົນໄກລະດົມແຫຼ່ງທຶນໃນຕະຫຼາດສາກົນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.