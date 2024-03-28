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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ປາດ​ຖະ​ໜາຢ​າກ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ

ຫວຽດນາມ ມີບັນດາໂຄງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານລະອຽດ, ດັ່ງນັ້ນ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂດຍໄວ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Mary L.Schapiro ຮອງປະທານ ສະຫະພັນ ການເງິນ Glasgow
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Mary L.Schapiro ຮອງປະທານ ສະຫະພັນ ການເງິນ Glasgow ເພື່ອເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວລົງລະດັບ 0 (GFANZ).

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ມີບັນດາໂຄງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານລະອຽດ, ດັ່ງນັ້ນ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂດຍໄວ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ GFANZ ສ້າງກົນໄກການເງິນຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາຝ່າຍທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ ຂອງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຕ້ອງມີຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການເງິນ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ຈາກບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງມີຄວາມຍຸຕິທຳ (JETP).

ໂດຍຮັບຮູ້ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ Mary L.Schapiro ຢັ້ງຢືນວ່າ GFANZ ຈະສະຫງວນບ້ວງການເງິນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄ້ວາ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຫັນປ່ຽນເຕັກໂນໂລຢີໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາ ຢາກໄດ້ຮັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ, ຂໍ້ສະເໜີຢ່າງລະອຽດຈາກບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບກົນໄກລະດົມແຫຼ່ງທຶນໃນຕະຫຼາດສາກົນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ສ້າງໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານໃຫ້ສົມບູນແບບ ດ້ວຍເນື້ອໃນມີຂອບຂະໜາດຊີ້ນຳ, ນຳພາໃຫຍ່ ແຕ່ແທດຈິງ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ປະຕິບັດງ່າຍ
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