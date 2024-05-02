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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ທານ ກຸ່ມ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ ສຳ​ເລັດຢ່າງ​ດີ​ເລ​ີດ

ວັນທີ 29 ເມສາ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມສະຫຼຸບ ເດືອນ ເມສາ 2024 ຂອງກຸ່ມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APG) ໃນຖານະເປັນປະທານກຸ່ມ. ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ 50 ປະເທດສະມາຊິກກຸ່ມ APG ປະຈຳ ສປຊ.
ວາລະປະຊຸມສະຫຼຸບເດືອນ ເມສາ ຂອງກຸ່ມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ

ໃນບົດລາຍງານສະຫຼຸບ,  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ໄດ້ທົບທວນຄືນບັນດາໜ້າວຽກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊິ່ງ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແກ້ໄຂໃນເດືອນ ເມສາ 2024 ເມື່ອຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານ APG, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະສານງານ, ສັງລວມບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງ, ເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ຊຸກຍູ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສຳລັບການສະເໜີຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງກຸ່ມ ເຂົ້າໃນຫຼາຍອົງການ ແລະ ທີ່ຕັ້ງສຳຄັນຂອງ ສປຊ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນກຸ່ມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການປະສານງານ, ບໍລິຫານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບົດບາດເປັນປະທານ APG ເດືອນ ເມສາ 2024. ສິ້ນສຸດວາລະປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ໄດ້ມອບບົດບາດເປັນປະທານກຸ່ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ວານູວາຕູ ປະຈຳ ສປຊ ຢ່າງເປັນທາງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ກຳ​ມະ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ ເຕີບໃຫຍ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ສ້າງ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ກຳ​ມະ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ ເຕີບໃຫຍ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ມື້ນີ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 138 ປີແຫ່ງວັນແຮງງານສາກົນ (01/05/1886- 01/05/2024)., ປັດຈຸບັນ ຢູ່ ຫວຽດນາມຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ກວມເອົາກ່ວາ 14% ປະຊາກອນ, ສວມບົດບາດແມ່ນກຳລັງນຳໜ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ, ເປັນທັນສະໄໝ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍຍົກສູງຄຸນທາດການເມືອງ, ລະດັບຄວາມຮູ້, ທັກສະອາຊີບ, ສ້າງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບທັນສະໄໝ, ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ.
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