ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນປະທານ ກຸ່ມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ປະຈຳ ສປຊ ສຳເລັດຢ່າງດີເລີດ
ໃນບົດລາຍງານສະຫຼຸບ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ໄດ້ທົບທວນຄືນບັນດາໜ້າວຽກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊິ່ງ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແກ້ໄຂໃນເດືອນ ເມສາ 2024 ເມື່ອຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານ APG, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະສານງານ, ສັງລວມບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງ, ເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ຊຸກຍູ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສຳລັບການສະເໜີຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງກຸ່ມ ເຂົ້າໃນຫຼາຍອົງການ ແລະ ທີ່ຕັ້ງສຳຄັນຂອງ ສປຊ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນກຸ່ມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການປະສານງານ, ບໍລິຫານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບົດບາດເປັນປະທານ APG ເດືອນ ເມສາ 2024. ສິ້ນສຸດວາລະປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ໄດ້ມອບບົດບາດເປັນປະທານກຸ່ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ວານູວາຕູ ປະຈຳ ສປຊ ຢ່າງເປັນທາງການ.