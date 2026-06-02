ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ 02/06/2026 ປະເທດ ຫວຽດນາມ ພວມຢັ້ງຢືນບົດບາດນຳພາ ແລະ ປະສານງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າກວ່າໃນ ອາຊຽນ. ທ່ານ Collins Chong Yew Keat ນັກຊ່ຽວຊານວິເຄາະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຍຸດທະສາດ ຂຶ້ນກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ Malaya, ມາເລເຊຍ (ພາບ: TTXVN) ການຢ້ຽມຢາມບັນດາປະເທດ ໄທ, ສິງກະໂປ ແລະ ຟີລິບປິນ ຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ພວມຢັ້ງຢືນບົດບາດນຳພາ ແລະ ປະສານງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າກວ່າໃນ ອາຊຽນ. ນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາຂອງທ່ານ Collins Chong Yew Keat ນັກຊ່ຽວຊານວິເຄາະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຍຸດທະສາດ ຂຶ້ນກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ Malaya, ມາເລເຊຍ, ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ໃນການແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ. ຕາມທ່ານ Colins Chong Yew Keat ແລ້ວ, ການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)