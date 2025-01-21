ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມວົງແຄບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ
ກອງປະຊຸມວົງແຄບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢາງຈົບງາມໃນ ວັນທີ 19 ມັງກອນ ຢູ່ Langkawi, ປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດຮຸງວຽດ ຫົວໜ້າ SOM ຫວຽດນາມ.
ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດຮຸງວຽດ ແລ້ວ, ເຖິງວ່າກອງປະຊຸມພຽງແຕ່ດຳເນີນໃນເວລາວັນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນແຕ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເປັນເອກະພາບຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ. ທີ່ໜຶ່ງແມ່ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີຮ່ວມມື ອາຊຽນທີ່ຟົດຟື້ນ, ດ້ວຍບັນດາຈຸດສຸມບຸລິມະສິດ ກໍ່ຄືບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມໃນບັນດາເສົາຄ້ຳຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ຫັນຫົວຂໍ້ “ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ” ໃຫ້ເປັນລະອຽດ. ທີສອງ, ກອງປະຊຸມໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ບາດກ້າວສ້າງພື້ນຖານຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນໃນໄລຍະຍາວ. ສຸດທ້າຍ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຢັ້ງຢືນສານກ່ຽວກັບອາຊຽນຢ່າງມີຄວາມສາມັກຄີ, ສວມບົດບາດໃຈກາງໃນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນປ່ຽນ.