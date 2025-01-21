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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວົງ​ແຄບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ

ເຖິງວ່າກອງປະຊຸມພຽງແຕ່ດຳເນີນໃນເວລາວັນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນແຕ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເປັນເອກະພາບຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ.
ກອງປະຊຸມວົງແຄບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ (ພາບ: TTXVN)

ກອງປະຊຸມວົງແຄບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢາງຈົບງາມໃນ ວັນທີ 19 ມັງກອນ ຢູ່ Langkawi, ປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດຮຸງວຽດ ຫົວໜ້າ SOM ຫວຽດນາມ.

ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດຮຸງວຽດ ແລ້ວ, ເຖິງວ່າກອງປະຊຸມພຽງແຕ່ດຳເນີນໃນເວລາວັນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນແຕ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເປັນເອກະພາບຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ. ທີ່ໜຶ່ງແມ່ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີຮ່ວມມື ອາຊຽນທີ່ຟົດຟື້ນ, ດ້ວຍບັນດາຈຸດສຸມບຸລິມະສິດ ກໍ່ຄືບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມໃນບັນດາເສົາຄ້ຳຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ຫັນຫົວຂໍ້ “ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ” ໃຫ້ເປັນລະອຽດ. ທີສອງ, ກອງປະຊຸມໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ບາດກ້າວສ້າງພື້ນຖານຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນໃນໄລຍະຍາວ. ສຸດທ້າຍ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຢັ້ງຢືນສານກ່ຽວກັບອາຊຽນຢ່າງມີຄວາມສາມັກຄີ, ສວມບົດບາດໃຈກາງໃນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນປ່ຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025”

ໃນຜົນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ, ຍາມໃດກໍ່ມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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