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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ມີ​ວັນຫຼົງ​ລືມ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຢ່າງ​ແຮງ​ ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ ເບ​ລາ​ຣຸດ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ກັບ ເບລາຣຸດ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ເບລາຣຸດ ໃນທຸກຂົງເຂດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

ຫວຽດນາມ ບໍ່ມີວັນຫຼົງລືມການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ເບລາຣຸດ ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ທີ່ການພົບປະກັບສະມາຄົມມິດຕະພາບ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ກັບຕ່າງປະເທດຂອງ ເບລາຣຸດ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ເບລາຣຸດ - ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ເບລາຣຸດ ທີ່ມີການປະກອບສ່ວນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງສຳລັບປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ Minks, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສ.ເບລາຣຸດ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ກັບ ເບລາຣຸດ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ເບລາຣຸດ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ໂດຍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳກັບ ຕ່າງປະເທດຂອງ ເບລາຣຸດ ແລະ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ເບລາຣຸດ - ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ການພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະຂອງສອງປະເທດ. ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:

ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳກັບຕ່າງປະເທດຂອງ ເບລາຣຸດ ແລະ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ເບລາຣຸດ - ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນທີ່ອຸດົມສົມບູນກ່ວາອີກ, ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ, ບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ພິເສດແມ່ນໄວໜຸ່ມ, ຊ່ວຍໄວໜຸ່ມສອງປະເທດນັບມື້ນັບເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ເບລາຣຸດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບສະໜິດແໜ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຊອ​ກ​ຫາ​ໄມ້​ງັດ​​ຊຸກ​ຍູ້, ບ​ອ​ນ​ອີ່ງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແຂວງ​ທ້າຍ​ບິ່ງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ໄວ, ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຊອ​ກ​ຫາ​ໄມ້​ງັດ​​ຊຸກ​ຍູ້, ບ​ອ​ນ​ອີ່ງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແຂວງ​ທ້າຍ​ບິ່ງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ໄວ, ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕັກເຕືອນແຂວງທ້າຍບິ່ງຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາ, ຂຸດຄົ້ນທີ່ດິນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເຮັດໃຫ້ໃໝ່ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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