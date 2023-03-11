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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ນອນ​ໃນ Top ສະ​ຖານ​ທີ່​ລົງ​ທຶນ 5 ແຫ່ງ​ໃນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ ຂອງວົງ​ການ​ມະ​ຫາເສດ​ຖີ ສິງ​ກະ​ໂປ

ຕາມບໍລິສັດນີ້ແລ້ວ, ໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈສ້າງຄວາມດຶງດູດໃຈຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນລາຄາອາພາເມັນເໝາະສົມີກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບບັນດາຕົວເມືອງອື່ນ.
  ພາບປະກອບ: ກວຽນເຈິ່ນ  

ພ້ອມກັບອົດສະຕາລີ, ອິນເດຍ, ຮົ່ງກົງ (ຈີນ) ແລະ ຈີນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ ສະຖານທີ່ລົງທຶນ 5 ແຫ່ງ ໃນການລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງວົງການມະຫາເສດຖີສິງກະໂປ. ຕາມບົດລາຍງານ The Wealth Report 2023  ຂອງບໍລິສັດນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ Knight Frank ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 5 ໃນຈຳນວນ 5 ສະຖານທີ່ລົງທຶນ ໃນການລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກວົງມະຫາການເສດຖິສິງກະໂປ. ຕາມບໍລິສັດນີ້ແລ້ວ, ໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈສ້າງຄວາມດຶງດູດໃຈຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນລາຄາອາພາເມັນເໝາະສົມີກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບບັນດາຕົວເມືອງອື່ນ. ລະອຽດແມ່ນ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 3 ກ່ຽວກັບລາຄາຂອງ ອາພາເມັນ, ຖັດຈາກ Sao Paulo (ບຣາຊິນ) ແລະ Cape Town (ອາບຟຼິກກາໃຕ້). ສິງກະໂປແມ່ນປະເທດຢືນຢູ່ດັນອັບທີ 2 ໃນຈຳນວນ 140 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບ 10 ປີແຫ່ງວັນປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ

ປະທານປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບ 10 ປີແຫ່ງວັນປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ໄດ້ສ້າງແຜນການກະທຳ, ສົມທົບໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
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