ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ 7 ປະເທດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດປະສົບປະສິດທິຜົນ
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ເວັບໄຊ bangkokpost.com ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ: “ ຍອດສູງເມື່ອທຽບໃສ່ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ”, ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການໂລກພວມມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ຄ່າດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ຄືຈຸດສະຫວ່າງສະໄຫວດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຫາຍາກດ້ວຍອັດຕາການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ແມ່ນ “ດິນແດນແຫ່ງຄວາມໝັ້ນໝາຍ” ສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນ. ໜັງສືພິມ Financial Times (ອັງກິດ) ວັນທີ 26 ກັນຍາ ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນໄຈ້ແຍກກ່ຽວກັບກຸ່ມ “7 ມໍລະດົກດ້ານເສດຖະກິດໂລກ”, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ. ບົດຂຽນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບໍ່ຕົກສະເຫງີະ ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ 7 ປະເທດມີການເຄື່ອນໄຫວດ້ານເສດຖະກິດບັນລຸປະສິດທິຜົນ ແລະ ຖືວ່ານີ້ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ດີເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດານະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ພວມໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ບັນດາຂໍ້ສັງເກດດັ່ງກ່າວລ້ວນແຕ່ເລີ່ມມາຈາກການຕີລາຄາຂອງບັນດາອົງການເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້. ບັນດາການຄາດຄະເນແງ່ຫວັງດ້ານເສດຖະກິດໄລຍະສັ້ນລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບຫວຽດນາມ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເປັນຄວາມປະເອີບໃຈວ່າ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ສາມາດມີໂອກາດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາດີໃນສະເພາະໜ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ພວມປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາສິ່ງກີດຂວາງ ຍ້ອນການເຕີບໂຕທົ່ວໂລກພວມຫຼຸດລົງ, ດັ່ງນັ້ນ ຫວຽດນາມ ຄວນວາງນະໂຍບາຍຢ່າງມີໄຫວພິບ ແລະ ປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບບັນດາມາດຕະການຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍໄວ.