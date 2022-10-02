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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ນອນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່ 7 ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ປະ​ສົບ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ບົດຂຽນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບໍ່ຕົກສະເຫງີະ ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ 7 ປະເທດມີການເຄື່ອນໄຫວດ້ານເສດຖະກິດບັນລຸປະສິດທິຜົນ ແລະ ຖືວ່ານີ້ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ດີເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດານະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ພວມໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
  ພາບປະກອບ: TTXVN  

 

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ເວັບໄຊ bangkokpost.com ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ: “ ຍອດສູງເມື່ອທຽບໃສ່ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ”, ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການໂລກພວມມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ຄ່າດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ຄືຈຸດສະຫວ່າງສະໄຫວດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຫາຍາກດ້ວຍອັດຕາການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ແມ່ນ “ດິນແດນແຫ່ງຄວາມໝັ້ນໝາຍ” ສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນ. ໜັງສືພິມ Financial Times (ອັງກິດ) ວັນທີ 26 ກັນຍາ ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນໄຈ້ແຍກກ່ຽວກັບກຸ່ມ “7 ມໍລະດົກດ້ານເສດຖະກິດໂລກ”, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ. ບົດຂຽນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບໍ່ຕົກສະເຫງີະ ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ 7 ປະເທດມີການເຄື່ອນໄຫວດ້ານເສດຖະກິດບັນລຸປະສິດທິຜົນ ແລະ ຖືວ່ານີ້ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ດີເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດານະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ພວມໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ບັນດາຂໍ້ສັງເກດດັ່ງກ່າວລ້ວນແຕ່ເລີ່ມມາຈາກການຕີລາຄາຂອງບັນດາອົງການເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້. ບັນດາການຄາດຄະເນແງ່ຫວັງດ້ານເສດຖະກິດໄລຍະສັ້ນລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບຫວຽດນາມ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເປັນຄວາມປະເອີບໃຈວ່າ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ສາມາດມີໂອກາດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາດີໃນສະເພາະໜ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ພວມປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາສິ່ງກີດຂວາງ ຍ້ອນການເຕີບໂຕທົ່ວໂລກພວມຫຼຸດລົງ, ດັ່ງນັ້ນ ຫວຽດນາມ ຄວນວາງນະໂຍບາຍຢ່າງມີໄຫວພິບ ແລະ ປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບບັນດາມາດຕະການຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ເຈິນ​ແທັງ ຄວນ​ຢັ້ງ​ຢືນ​​ບົດ​ບາດ​ເປັນສູນ​ກາງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ແຂວງ​ບິ່ງ​ເຟືອກ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ເຈິນ​ແທັງ ຄວນ​ຢັ້ງ​ຢືນ​​ບົດ​ບາດ​ເປັນສູນ​ກາງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ແຂວງ​ບິ່ງ​ເຟືອກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ຕຸລາ, ຢູ່ເທດສະບານ ເຈິນແທັງ, ແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ ໄດ້ດຳເນີນພິທີປະກາດ ມະຕິຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການສ້າງເທດສະບານ ເຈິນແທັງ ແລະ ບັນດາບ້ານຂຶ້ນກັບຕາແສງ ເຈິນແທັງ, ແຂວງ ບິງເຟືອກເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້.
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