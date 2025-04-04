ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຖືຍີ່ປຸ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ
ວັນທີ 3 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Ito Naoki,ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືຍີ່ປຸ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ຈິງຈັງ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມໃນວິວັດການພັດທະນາ. ທ່ນເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມສະເໜີສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ, ແບ່ງປັນຫຼັກໝັ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີປາໄສສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ. ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Ito Naoki ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນພວມນັ້ບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍີ່ປຸ່ນຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ຫວຽດນາມໃນການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມເດີນທາງໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ກໍ່ຄືກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ.