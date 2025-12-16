ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຜູ້ທີ 20 ລ້ານ
ທ່ານນາງ Karolina Agnieszka Muskus, ຖືສັນຊາດ ໂປໂລຍ, ໄດ້ເດີນທາງມາຍັງ ຝຸກວັກ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ທັນວາ ເປັນແຂກທ່ອງທ່ຽວຜູ້ທີ 20 ລ້ານ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບເວລາ 65 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຂີດໝາຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 20 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນປີໜຶ່ງ, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່ໃນວິວັດທະນາການຟື້ນຟູ, ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງໃນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວສາກົນ, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ທ່າໄດ້ປຽບແກ້ງແຍ້ງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃນທົ່ວໂລກ.
ໃນເຫດການ, ທ່ານ ໂຮ່ອານຟອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ຕໍ່ປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ປອດໄພ, ສະໜິດສະໜົມ, ດູດດື່ມ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສະຖານທີ່ຄົ້ນຫາ.