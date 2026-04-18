ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຕິດໃນກຸ່ມ 5 ປະເທດໃນໂລກທີ່ມີດັດຊະນີທຶນມະນຸດເປີດກວ້າງ ປີ 2026 18/04/2026 ຫວຽດນາມ ຫາກໍໄດ້ຮັບການເຊີດຊູຕິດໃນກຸ່ມ 5 ປະເທດໃນໂລກ ທີ່ມີຜົນງານດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບດັດຊະນີທຶນມະນຸດເປີດກວ້າງ (HCI+) ປິ 2026 ຈາກທະນາຄານໂລກ (WB). ພິທີເຊີດຊູໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 16 ເມສາ, ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລະດູບານໃໝ່ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ. ທ່ານ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຮັບນາມມະຍົດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານນາງ Mamta Murthi, ຮອງປະທານຜູ້ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບດັດຊະນີທຶນມະນຸດ ຂອງທະນາຄານໂລກ ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນກວັກຢຸງ (ພາບ: VOV) ຕາມການຕີລາຄາຂອງທະນາຄານໂລກ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດເດັ່ນໃນກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີລາຍຮັບລະດັບດຽວກັນ ຍ້ອນຮັກສາຄຸນນະພາບການສຶກສາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ບັນລຸໝາກຜົນສູງໃນບັນດາການຕີລາຄາສາກົນປະຈຳໄລຍະ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຕະຫຼາດແຮງງານກໍຮັບຮູ້ມີການປົວແປງຢ່າງຈະແຈ້ງ. ອີກຈຸດພົ້ນເດັ່ນອື່ນແມ່ນປະສິດທິຜົນນຳໃຊ້ທຶນມະນຸດຂອງ ຫວຽດນາມ. ໃນບົດລາຍງານ HCI+ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດຫັນການລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກກາຍເປັນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢ່າງແທ້ຈິງໄດ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າລະດັບປານກາງຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບລະດັບດຽວກັນ. ໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ນອນໃນກຸ່ມພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີຄຸນນະພາບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດແກ້ງແຍ້ງ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕໂດຍອີງໃສ່ທັກສະ ແລະ ນະວັດຕະກຳ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)