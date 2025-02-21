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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຍ​າມ​ໃດ​ກໍ່​ຖື​ອາ​ຊຽນ​ແມ່ນ​ບຸ​ລິ​ມະສິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ອາຊຽນແມ່ນຄອບຄົວຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Dato’ Tan Yang Thai ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາເລເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV)

ວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ,  ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ຕີມໍແລັດສະເຕີ ປະຈຳຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ອາຊຽນແມ່ນຄອບຄົວຂອງ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືອາຊຽນແມ່ນບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ, ປີ 2025 ສ້າງຂີດໝາຍຄົບຮອບ 3 ທົດສະວັດ ທີ່ຫວຽດນາມເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມຈົດສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນມີຄວາມສາມັກຄີ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີຖານະບົດບາດທີ່ນັບມື້ນັບສູງໃນໂລກ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ປາດຖະໜາບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດຍາມໃດກໍ່ຈະແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາອີກເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ແມ່ນແກ່ນສານໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ - ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ.

ຕາງໜ້າເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່, ທ່ານ Dato’ Tan Yang Thai ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາເລເຊຍ, ເຊິ່ງເປັນປະທານພວມດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານອາຊຽນ 2025 ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນ ແລະ ຄຳຢຶ້ຢາມຖາວຂ່າວຂອງການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄປຍັງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ອວຍພອນ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ພາກພື້ນ. ທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ຈະມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າໝົດປີ 2024, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍພື້ນຖານ, ມີໂຄງຮ່າງການປະກອບຈັດຕັ້ງຢ່າງຄົບຊຸດ, ເໝາະສົມກັບບັນດາພາກສ່ວນ, ກຳລັງ.
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