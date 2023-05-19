ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາ ຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ
ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວສະເໜີໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະຕິກິລິຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບົດລາຍງານສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ 2022 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາເມລິກາ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບສະພາບການຄວາມເສລີໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ 2022 ຂອງຄະນະກຳມະການອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາ ສາກົນ (USCIRF), ທ່ານນາງຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ມີສິດເຊື່ອຖື ຫຼືບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງ ປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ, ບໍ່ຈຳແນກການປະພຶດຍ້ອນສາຍເຫດສາສະໜາ, ປົກປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການສາສະໜາດ້ວຍກົດໝາຍ.
ຕາມທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ແລ້ວ, ບົດລາຍງານສອງສະບັບດັ່ງກ່າວ ເຖິງວ່າໄດ້ຢັ້ງຢືນບາງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ສາສະໜາ ແລະ ຄັດສະເໜີບາງຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນທາງການຂອງບັນດາອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ຍັງຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສັງເກດທີ່ຂາດພາວະວິໄສໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບສະພາບຕົວຈິງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນກັບ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈບົນຈິດໃຈກົງໄປກົງມາ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ.