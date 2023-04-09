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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ຖື​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວ​ມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ ພ້ອມກັບ ອາເມລິກາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງບົນພື້ນຖານເຄົາລົບເອກະລາດ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາເມລິກາ (ພາບ: VGP)  

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ ພ້ອມກັບ ອາເມລິກາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງບົນພື້ນຖານເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ລະບອບການເມືອງຂອງກັນ, ເໝະສົບກັມຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນກໍ່ຄືໃນໂລກ. ຮ່າໂນ້ຍມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ວໍຊິງຕັນ ໃຫ້ພັດທະນາບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

ສ່ວນທ່ານ Jeff Merkley ສະມາຊິກສະພາສູງ  ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ມີການເອົາໃຈໃສ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ຫວັງວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະສຸມໃສ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ. ພ້ອມທັງ, ອາເມລິກາຈະໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ຫັນເປັນພະລັງງານ ແລະ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ອາເມລິກາ ດຳລົງຊີວິດ, ທຳມາຫາກິນ, ອອກແຮງງານ ແລະ ຮ່ຳຮຽນ.

ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນຫຼັກໝັ້ນໃນການຮັກສາຄວາມເສລີ, ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອ - ການບິນ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂຮນ​ລັງ​ມີ​ຄວາມປາ​ດ​ຖະ​ໜາຢາກ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ໂຮນ​ລັງ​ມີ​ຄວາມປາ​ດ​ຖະ​ໜາຢາກ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແລ້ວ, ໃນປີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງພິເສດນີ້, ສອງປະເທດປາດຖະໜາ ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະແໜ້ນແຟ້ນຜ່ານການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການເຕັກໂນໂລຢີປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ນ້ຳປະປາ, logistics, ເຕັກໂນໂລຢີ ສູງ, ພະລັງງານສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດໝູນວຽນ.
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