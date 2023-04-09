ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືອາເມລິກາແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ ໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ ພ້ອມກັບ ອາເມລິກາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງບົນພື້ນຖານເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ລະບອບການເມືອງຂອງກັນ, ເໝະສົບກັມຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນກໍ່ຄືໃນໂລກ. ຮ່າໂນ້ຍມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ວໍຊິງຕັນ ໃຫ້ພັດທະນາບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.
ສ່ວນທ່ານ Jeff Merkley ສະມາຊິກສະພາສູງ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ມີການເອົາໃຈໃສ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ຫວັງວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະສຸມໃສ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ. ພ້ອມທັງ, ອາເມລິກາຈະໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ຫັນເປັນພະລັງງານ ແລະ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ອາເມລິກາ ດຳລົງຊີວິດ, ທຳມາຫາກິນ, ອອກແຮງງານ ແລະ ຮ່ຳຮຽນ.
ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນຫຼັກໝັ້ນໃນການຮັກສາຄວາມເສລີ, ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອ - ການບິນ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ.