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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ກຽມ​ພ້ອມ​​ປະ​ກອບ​ສ່ວນຫຼາຍ​ກ່​ວາ​​ ແລະ ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ກ່​ວາ​ໃຫ້​ແກ່ ອາ​ຊຽນ

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງເຕິມແລ້ວ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອາຊຽນໃນໄລຍະຜ່ານມາອາດສະຫຼຸບໄດ້ຜ່ານຄຳທີ່ວ່າ: ເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດ, ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຈິງໃຈ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕິມ

ຫວຽດນາມຍາມໃດກໍ່ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເຂົ້າຮ່ວມບົນຈິດໃຈກຽມພ້ອມປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາອີກ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃຫ້ແກ່ວຽກງານລວມຂອງ ອາຊຽນ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕິມ ກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ທີ່ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 – 11 ຕຸລາ.

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງເຕິມແລ້ວ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອາຊຽນໃນໄລຍະຜ່ານມາອາດສະຫຼຸບໄດ້ຜ່ານຄຳທີ່ວ່າ: ເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດ, ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຈິງໃຈ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44, 45 ຄັ້ງນີ້ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອາຊຽນ: ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງອາຊຽນ”, ການນຳບັນດາປະເທດຈະສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຍຸດທະສາດ, ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ອາຊຽນ ແລະ ພາກພື້ນ. ນີ້ແມ່ນບັນດາບັນຫາທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດໃນສະພາບການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ພວມມີການຜັນແປສັບສົນທີ່ສຸດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແບ່ງປັນວ່າ:

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ນຳໜ້າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຖ່າຍທອດສານທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບອາຊຽນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງອາຊຽນ, ໃນນັ້ນມີການຮ່ວມມື ອາຊຽນ ແລະ ລະຫວ່າງອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື; ກຳນົດທິດອະນາຄົດໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ ແລະ ກຳນົດທິດບົດບາດຂອງ ອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນເຊື່ອມຈອດກ່ວາອີກ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ສະພາບການໂລກສືບຕໍ່ມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ໃນຂະນະທີ່ສະພາບການພາຍໃນປະເທດເກີດມີຂໍ້ບົກຜ່ອງຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.
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