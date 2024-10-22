ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍ ລາວ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກຳ
ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ມອບໃຫ້ ລາວ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮ່າຕິງ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ສົມທົບກັບແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ລາວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫວໍຈ້ອງຫາຍ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮ່າຕິງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມໝາຍນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ຂະແໜງກະສິກຳຂອງເມືອງ ໜອງບົກ ເວົ້າສະເພາະ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເວົ້າລວມ ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍກວ່າອີກ. ໂຄງການໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວຈະຊ່ວຍຮັບໃຊ້ລະບົບນ້ຳໃຫ້ເນື້ອທີ່ນາ 500 ເຮັກຕາ ຂອງ 4 ບ້ານໃນເມືອງໜອງບົກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງແຂວງ ຮ່າຕິງ ໂດຍທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຫວໍຈ້ອງຫາຍ ນຳໜ້າ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ແລະ ມີການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ແລະ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 1 ຕື້ດົ່ງ ໃຫ້ແກ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ; ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ເຂດອະນຸສາວະລີປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ບ້ານ ຊຽງຫວາງ, ເມືອງ ໜອງບົກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.