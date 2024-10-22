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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຊ່ວຍ​ ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ຕຸລາ, ຢູ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ດຳເນີນພິທີນຳລະບົບຊົນລະປະທານເມືອງ ໜອງບົກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ.
ພິທີນຳລະບົບຊົນລະປະທານເມືອງ ໜອງບົກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ (ພາບ: TTXVN)

ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ມອບໃຫ້ ລາວ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮ່າຕິງ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ສົມທົບກັບແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ລາວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫວໍຈ້ອງຫາຍ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮ່າຕິງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມໝາຍນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ຂະແໜງກະສິກຳຂອງເມືອງ ໜອງບົກ ເວົ້າສະເພາະ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເວົ້າລວມ ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍກວ່າອີກ. ໂຄງການໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວຈະຊ່ວຍຮັບໃຊ້ລະບົບນ້ຳໃຫ້ເນື້ອທີ່ນາ 500 ເຮັກຕາ ຂອງ 4 ບ້ານໃນເມືອງໜອງບົກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງແຂວງ ຮ່າຕິງ ໂດຍທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຫວໍຈ້ອງຫາຍ ນຳໜ້າ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ແລະ ມີການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ແລະ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 1 ຕື້ດົ່ງ ໃຫ້ແກ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ; ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ເຂດອະນຸສາວະລີປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ບ້ານ ຊຽງຫວາງ, ເມືອງ ໜອງບົກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ມອບ​-ຮັບ​ວຽກ​ງານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ມອບ​-ຮັບ​ວຽກ​ງານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ຕຸລາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ - ຮັບວຽກງານລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວ ຍັງມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ; ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ…
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