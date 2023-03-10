ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ທ່ານນາງ Bintang Puspayoga, ລັດຖະມົນຕີ ມອບສິດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ ອິນໂດເນເຊຍ ຕາງໜ້າ ໃຫ້ ອາຊຽນ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີນີ້ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອາຊຽນ ຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ສປຊ, ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທັງໝົດ.
ໃນວັນທີ 8 ມີນາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 67 ຂອງ ຄະນະກຳມະການ ຖານະບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ (CSW) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ແຕ່ວັນທີ 6 – 17 ມີນາ, ທ່ານນາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາຊຽນ ຊົມເຊີຍເລື່ອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ປ່ຽນແປງເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການສຶກສາ ໃນສັງກາດດີຈີຕອນ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ”. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ກອງປະຊຸມນີ້ ແມ່ນໂອກາດແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການບັນລຸໄດ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ຍິງ ກໍຄືເດັກຍິງທຸກຄົນໃນສັງກາດດີຈີຕອນ.